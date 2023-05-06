أستاذ حديث لقناة الناس: السيدة خديجة كانت أحب زوجات رسول الله إليه

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالي وبسبب صبر ودعم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وإكراما لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أرسل سيدنا جبريل للنبي خصيصا حتى يُقرأها السلام، كما بشرها ببيت في الجنة، «السيدة خديجة كانت أحب زوجات رسول الله إلى قلب رسول الله، وظل على حبه لها في حياته الشريفة وكذلك بعد وفاتها وانتقالها إلى الرفيق الأعلى».

نبوي: السيدة عائشة كانت تغير على سيدنا النبي من السيدة خديجة

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه لبرنامجه «نبي الرحمة» والمذاع على قناة الناس، أن السيدة عائشة رضي الله عنها بالرغم من أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يحبها ويقدرها، إلا أنها دائما كانت تقول: «ما غرت على رسول الله من أحد كما غرت عليه من خديجة»، فالغيرة طبيعة بشرية لا يتحكم فيها أحد.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.