بطاقة تموين بدل تالف.. اعرف خطوات استخراجها بسهولة 

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات استخراج بطاقة تموين بدل تالف، في حال تعرض الكارت الذكي لبطاقة التموين الخاص بالأسر المستحقة لـ«التلف» أو فقدانه، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي في إطار دورها الخدمي.

الهدف الأساسي من استخراج بطاقة تموين بدل تالف، عدم تعطل الأسر المستحقة عن صرف الخبز البلدي المخصص لهم، أو السلع التموينية التي لا تجرى إلا من خلال وجودة بطاقة سارية، وهنا وجهت وزارة التموين، جميع المديريات بالتأكيد على الإدارات التموينية لإتمام استخراج بطاقة التموين بدل تالف مستعجل، ومجانا مرور سنة من تاريخ إصدار البطاقة.

هل توجد رسوم لاستخراج بطاقة تموين بدل تالف؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن استخراج بطاقة تموين بدل تالف، يتم دون تحمل أية رسوم على الأسرة صاحبة البطاقة، موضحة أنه تم التنبيه على جميع الإدارات والمكاتب في مديريات التموين بهذه التعليمات.

خطوات استخراج بطاقة تموين بدل تالف؟

1- يدخل الفرد على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- يضغط الفرد على أيقونة التموين.

3- يختار الفرد خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

4- يقوم الفرد بكتابة بيانات البطاقة التموينية.

بيانات البطاقة التموينية

تشتمل بيانات البطاقة التموينية على الاسم ورقم البطاقة التموينية وعدد الأفراد والمحافظة والمديرية والإدارة التموينية ومكتب التموين.

5- الموافقة على الشروط والأحكام.

6- يختار الفرد طريقة الاستلام.

طريقة الاستعلام تكون إما الشحن إلى عنوان الأسرة أو الاستلام من أقرب مكتب تموين.

7- تدوين بيانات البطاقة الائتمانية ويشترط أن تكون سارية.

8- الضغط على أيقونة سدد الآن.

9- استلام كارت البطاقة خلال فترة من إسبوع إلى 3 أسابيع.