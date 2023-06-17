مجموع القبول بالثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.. 233 درجة ببني سويف

أعلنت المديريات التعليمية المختلفة، مجموع قبول الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن درجات وتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، وكذلك الأوراق والإجراءات المطلوبة للتقدم لتلك المرحلة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات

وأعلنت المديريات التعليمية عن مجموع قبول الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، وتختلفت من محافظة لأخرى كالتالي:

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة بني سويف 233 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة الشرقية 238 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة المنيا 230 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط 240 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة القليوبية 240 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية 236 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة المنوفية 230 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسماعيلية 230 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسكندرية 225 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة سوهاج 258 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة الدقهلية 250 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ 252 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة دمياط 230 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة السويس 225 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة قنا 240 درجة.

مجموع قبول الثانوية العامة 2023 بمحافظة بورسعيد 244.5 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023

1- طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وإحضار صورتين منها.

3- الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة.

4- صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

5- البطاقة الصحية للطالب.

6- أصل شهادة النجاح في الإعدادية، وصورتان منها.

7- 6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب.

8- بطاقة الاختيار.

9- 2 طابع مهن تعليمية.

10- حافظة بلاستيكية.

11- ملف ورقي للتقديم في الثانوية العامة.