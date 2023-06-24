ضبط 4 أشخاص بـ3 كيلو «حشيش» في بدر والنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة من ضبط 4 أشخاص، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين في مدينة بدر

وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شخصين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، أثناء استقلالهما سيارة نقل، قيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلو جرام، وهاتفي محمول.

ضبط نصف كيلو حشيش

كما ضُبط شخصان حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة النزهة، قيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.