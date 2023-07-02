هل يستوجب نسيان الرخصة التحفظ على السيارة والسائق؟

قال الخبير الأمني اللواء أحمد هشام إن نسيان رخصة السيارة يستوجب التحفظ على السيارة والسائق لحين التأكد من وجود رخصة السيارة وأنها ليست مسروقة وفي حالة إذا تم ضبط سيارة بدون تراخيص فإنه يجب على ضابط المرور اتخاذ الإجراءات القانونية بالتحفظ على السيارة ومن يقودها للتأكد من رخصة السيارة وإحضارها وبذلك يكون الموقف قانونيًا.

إثبات ملكية السيارة

وأضاف هشام أنه في حالة عدم إحضار رخصة السيارة فإنه يتم التحفظ على السيارة وسائقها وإرساله إلى قسم الشرطة التابع له واقعة الضبط وتحرير محضر بالواقعة وإرسال السائق إلى النيابة العامة لسماع أقواله وبعدها يتم التأكد من ملكية السيارة عن طريق المرور وفحصها للتأكد من ملكيتها.

ونشرت منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية خطوات الاستعلام على مخالفات المرور إلكترونيًا في عدة خطوات وهي كالتالي:

التصالح في مخالفات المرور

- الدخول على خدمات المرور بأي من المنصات الرسمية «النيابة العامة - مصر الرقمية - وزارة الداخلية».

- اختر «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

- يجب اختيار رخص القيادة حال سداد مخالفاتها.

- بعد إدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- في حالة قبول العملية يجب طباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه.

- بعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

- لا يجوز التصالح الفوري إلا في عدد من المخالفات المرورية التي ليس لها صلة بالجرائم الجنائية.

خطوات الكشف عن مخالفات المرور إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- الضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور».

- اختيار أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المرور».

- قم باختيار نوع المركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية.

- إدخال البيانات المطلوبة .

- اختيار أيقونة «إجمالي المخالفات».

- إدخال الرقم القومي بدقة، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول.

- انتظار رسالة إلكترونية بقيمة المخالفات المرورية.

- طلب شهادة مخالفات.