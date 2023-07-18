حبس المتهم بسرقة شقة سكنية بأسلوب التسلق في الأزبكية

خضع المتهم في قضية سرقة شقة سكنية بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة بأسلوب التسلق

تعود تفاصيل تلك الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته شاشة تلفزيون، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها وبعض المنقولات الأخرى من داخل شقة في الأزبكية، ملك أحد الأشخاص غير متواجد بالبلاد، باستخدام أسلوب التسلق.

وبإرشاده ضُبطت باقي المسروقات المستولى عليها، واستُدعي نجل شقيقة مالك الشقة، وتعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

ويقول المحامي محمود عبدالله، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أنّ عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضًا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار الخبير القانوني إلى أنّه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أنّ الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.