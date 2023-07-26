انسى الحر والمشاوير.. طرق شراء شهادات بنكي الأهلي ومصر أون لاين

طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات استثمار جديدة يتم شراؤها بعملة الدولار، بعائد سنوي يصل إلى 27%، والتي تصل مدتها إلى 3 سنوات، ويبدأ شراء تلك الشهادات من اليوم الأربعاء، وبتزامن طرحها مع الموجة الحارة، يبحث الكثير من الراغبين في الحصول عليها عن طريق شرائها أون لاين.

وتتيح البنوك للعملاء الخاصة بهم فرصة إجراء الكثير من الخدمات إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للبنك، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات شراء الشهادات الدولارية الجديدة في بنكي الأهلي ومصر إلكترونيا، عبر التطبيق الخاص بهم إلكترونيا، كالتالي:

خطوات شراء الشهادات الدولارية الجديدة في بنكي الأهلي ومصر إلكترونيا

- يقوم الراغب في شراء الشهادات الدولارية الجديدة بتحميل التطبيق الخاص بالبنك التابع له سواء كان البنك الأهلي أو مصر عن طريق play store للأندرويد و app store للأيفون.

- وبعد تحميله يقوم الراغب في شراء الشهادة بالدخول على التطبيق، والضغط على تسجيل الدخول.

- ثم يتمّ كتابة الكود الخاص بالمستخدم، وبعدها يتم إدخال كلمة السر الخاص بالعميل على تطبيق الإنترنت البنكي.

- وعلى الفور يتمّ فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بالعميل، والتي يوجد بها الأيقونة الخاصة بالشهادات، التي يتم الضغط عليها

- وتظهر أمام العميل الشهادات المتاحة في البنك والتي يمكن له شراءه بسهولة من خلال التطبيق.

- يقوم العميل باختيار الشهادة المناسبة له والتي يرغب بها، وتحديدًا الشهادات الدولارية الجديدة.

- ثم يقوم العميل بالضغط على شراء الشهادة البنكية التي يرغب بها، ليتم إضافتها لحسابه البنكي.