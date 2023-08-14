الجامعات التكنوجية في مصر 2023 والمصاريف.. قائمة تضم 10 محافظات

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيراً بالكليات التكنولوجية لتأهيل الشباب لسوق العمل وتجهيزهم علي أعلي مستوي للمنافسة في السوق المحلي والدولي من خلال إنشاء الجامعات التكنوجية والتي تعد صروحا تعليمية مجهزة على أعلى مستوى في مصر.

تعرف على الجامعات التكنوجية في مصر 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات التكنولوجية المعتمدة في مصر والتي تهدف إلي تطوير مستوي الطلاب ومنافسة الخريجين في سوق العمل، وجاءت الجامعات على النحو التالي:

1- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2- جامعة الدلتا التكنولوجية.

3- جامعة بني سويف التكنولوجية.

4- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5- جامعة برج العرب التكنولوجية.

6- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8- جامعة سمنود التكنولوجية.

9- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10- جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

مصاريف الجامعات التكنولوجية في مصر 2023

وجاءت مصاريف الجامعات التكنولوجية في مصر بواقع 20 ألف جنيه، وفق المعلن العام الماضي، وتعمل الكلية علي تأهيل الطلاب بأحدث الوسائل والنظم التكنولوجية المعمول بها في العالم، مع الإهتمام بالجانب العملي للطلاب وتدريبهم ليكونوا جاهزين لسوق العمل علي المستوي المحلي والدولي.