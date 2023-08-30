سماع دوي إطلاق نار في «ليبرفيل» الجابونية.. وعسكريون يعلنون حل المؤسسات

أعلن عسكريون في الجابون، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وحل المؤسسات الدولة، وذلك عبر التلفزيون الحكومي في البلاد.

إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر

وذكرت قناة «فرانس 24» الإخبارية أنَّ العسكريين أعلنوا أيضًا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، كما أنَّه سمع دوي إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الجابون.

وكان رئيس مركز الانتخابات في الجابون قد أعلن فوز الرئيس على بونجو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية، إذ حصل على 64.27 % من الأصوات.