رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سماع دوي إطلاق نار في «ليبرفيل» الجابونية.. وعسكريون يعلنون حل المؤسسات

كتب:

أ ش أ
09:20 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
علم الجابون

علم الجابون

أعلن عسكريون في الجابون، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وحل المؤسسات الدولة، وذلك عبر التلفزيون الحكومي في البلاد.

إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر

وذكرت قناة «فرانس 24» الإخبارية أنَّ العسكريين أعلنوا أيضًا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، كما أنَّه سمع دوي إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الجابون.

وكان رئيس مركز الانتخابات في الجابون قد أعلن فوز الرئيس على بونجو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية، إذ حصل على 64.27 % من الأصوات.

اقرأ المزيد:

حكومة جديدة في الجابون بعد انتخابات متنازع عليها

رئيس الجابون يؤدي اليمين الدستورية بعد انتخابات متنازع عليها

تصاعد الخلاف في انتخابات الرئاسة المتنازع عليها في الجابون

رئيس الوزراء الفرنسي يقترح إعادة فرز نتائج انتخابات الرئاسة في الجابون
بقلم أ ش أ