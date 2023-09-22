ختام سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمشاركة 400 متسابق من 30 دولة

سلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، الجوائز للفائزين في سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور القنصل العام الفرنسي أولڤييه لو فان كاسيو، بمشاركة 400 متسابق، يمثلون 30 دولة عربية وأوروبية على رأسهم مصر.

حضر التكريم اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

مشاركة 400 متسابق

يشار إلى أن سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات تم على 4 مراحل؛ الأولى مسافة 170 كيلو متر من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، والثانية لمسافة 96 كيلومتراً بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة، وسباق 40 كيلو متر بطريق السلام شرم الشيخ، بمشاركة 90 متسابقا ومتسابقة.

مراحل سباق شرم الشيخ

والمشاركون من مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، لبنان، اليمن، الكويت، ألمانيا، فرنسا، المجر، الهند، إيطاليا، روسيا، كندا، إنجلترا، اسكتلندا، هولندا