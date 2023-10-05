ضوابط الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز بمدارس القليوبية.. 4 تخصصات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية شروط الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز في هيئة التعليم خلال العام الدراسي الجاري 2023-2024، في المرحلتين الابتدائية والإعدادية فقط، وذلك من غير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، للقيام بالعمل بالحصة بقيمة لا تتجاوز 20 جنيها للحصة الواحدة.

تخصصات العجز التي تحتاج معلمي الحصة

وأوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى التنبيه بأن يتم الإعلان عن العمل بالحصة في مكان ظاهر بالإدارات التعليمية والتي تحتاج إلى أعداد من معلمي الحصة في مجالات الأنشطة كالتالي:

- التربية الموسيقية.

- الحاسب الآلي.

- الصحافة.

- التربية الرياضية.

شروط الاستعانة بمعلمي الحصة بمدارس القليوبية

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أن المديرية حددت عددا من الشروط للاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز في كل الإدارات التعليمية كالتالي:

- الحصول على مؤهل تربوي عال مناسب للوظيفة، أو مؤهل عال، إضافة إلى دبلوم عام تربوي في التخصص المراد العمل به.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 والقانون 93 والقانون 155 لسنة 2007، حيث اختيار الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، واختيار الأعلى في النسبة المئوية للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، بحيث يتم اختبار الأعلى مؤهلا والأقدم تخرجا والأكبر سنا.

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى توجيه الإدارات التعليمية بعدم إشراك معلمي الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، مع تحرير المتقدم للعمل بالحصة إقرارا بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على سد العجز في المدرسين من خلال عدة محاور، تتضمن التعاقد مع معلمين من خلال العمل بالحصة بالمدارس وفق احتياجات كل مدرسة مقابل 20 جنيها للحصة، إضافة إلى التعاقد مع المعلمين الذين لديهم خبرة لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المطلوبة، على أن يتم التعاقد وفق عام دراسي واحد.

وأشارت «حسن» إلى الاستعانة بخريجات كليات التربية لأداء الخدمة العامة في المدارس لسد العجز، حيث يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الخريجات اللاتي يؤدين الخدمة العامة من دخول المدارس للعمل بها أثناء فترة الخدمة وتدريبهن للعمل على طرق التدريس والمناهج الجديدة.