إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، تكثيف حملات إزالة التعديات على الفور، لمتابعة الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

حملات إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ وجهت بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

إزالة 23 حالة تعدي على الأراضي بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز بالبحيرة عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 3808 أمتار عبارة عن الآتي:

- 4 حالات تعد بمساحة 1050 مترا مربعا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بزمام الوحدات المحلية لقريتي كوم زمران وطيبة بالدلنجات.

- 5 حالات تعدي بمساحة 1040 مترا مربعا عبارة مباني بالطوب الأبيض وردم حفر بالرحمانية.

- 4 حالات تعد بمساحة 594 مترا مربعا عبارة عن مبان وأساسات بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية بادكو.

- 4 حالات تعد بمساحة 580 مترا مربعا عبارة عن شدات خشبية وإيقاف أعمال مخالفة برشيد.

- 4 حالات تعد بمساحة 454 مترا مربعا عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الحجري والأسمنت وردم حفر وشدات خشبية بنطاق قري ديروط وفيشا وكوم النصر بالمحمودية.

- حالة تعد بمساحة 60 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيري والمونة الاسمنتية بقرية أحمد عرابي ببدر.

- بناء مخالف في المهد خارج الحيز العمراني عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بطول 30 مترا مربعا بقرية نكلا العنب بإيتاي البارود.