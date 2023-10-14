فتح باب التقديم لوظائف معلمي الحصة بكفر شكر.. التخصصات والشروط

أعلنت إدارة كفر شكر التعليمية، عن حاجتها إلى 75 معلما بالحصة، لسد العجز في عدد من التخصصات التعليمية والأنشطة، ويستمر فتح باب التقدم حتي 19 أكتوبر الجاري، على أن يتم التقديم في إدارة الموارد البشرية بمدرسة ميت الدريج بكفر شكر.

أعداد معلمي الحصة بالأجر بإدارة كفر شكر

وأوضح بيان إدارة كفر شكر التعليمية، أن أعداد المعلمين المطلوبين للعمل بنظام الحصة بالإدارة موزعين كالتالي:

- 15 معلم تربية موسيقية ذكور وإناث.

- 30 معلم تربية رياضية ذكور.

- 30 معلمة تربية رياضية إناث ويتاح التقدم حتى 19 أكتوبر الجاري.

شروط التقدم لوظائف معلمي الحصة بكفر شكر

وأوضح بيان إدارة كفر شكر التعليمية، أنه جرى فتح باب التقدم للعمل بنظام الحصة لمادتي التربية الموسيقية لعدد 15 ذكور وإناث والتربية الرياضية لعدد 60 منها 30 ذكور و30 إناث لسد العجز وذلك وفقا للشروط الآتية:

- مؤهل عالي تربوي مناسب للتخصص

- طلب العمل بالحصة بإقرار قبول التوزيع بالاماكن الشاغرة بالإدارة وعدم المطالبة بالتعاقد أو التثبيت.

- الموقف من التجنيد للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الأحوال الجنائية.

- صورة البطاقة الشخصية سارية.

- السيرة الذاتية للمتقدم وعليها صورة شخصية.

أوضح البيان أنه سيتم ترتيب المتقدمين طبقا للوائح المنظمة كالتالي:

- الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل.

- الأعلى في النسبة المئوية للمؤهل.

- الأعلى مؤهلا.

- الأكبر سنا.

على أن يتم التقدم بالأوراق المطلوبة للموارد البشرية بمقر ميت الدريج كفر شكر حتى 19 أكتوبر الجاري ولن يلتفت لأي طلبات تقدم قبل أو بعد المواعيد أو بالبريد.

تفاصيل نظام العمل وسعر الحصة

يذكر أن مديرية التربية والتعليم، وجهت الإدارات التعليمية بعدم إشراك معلمي الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة مع تحرير المتقدم للعمل بالحصة إقرارا بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

أشارت مديرية التعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على سد العجز في المدرسين، من خلال التعاقد مع معلمين من خلال العمل بالحصة بالمدارس، وفق احتياجات كل مدرسة، مقابل 20 جنيها للحصة، كما يُسمح بالتعاقد مع المعلمين الذين لديهم خبرة لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المطلوبة على أن يتم التعاقد وفق عام دراسي واحد.