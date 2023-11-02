كلية التربية بجامعة الزقازيق تعقد مؤتمرها العلمي السنوي

عقدت كلية التربية بجامعة الزقازيق مؤتمرها العلمي السنوي، تحت إشراف الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية، وبحضور وكلاء الكلية ورؤساء أقسام ومديرو الوحدات.

إعداد معلمي الرياضيات وعلم النفس

وعرضت «فاروق» خلال فعاليات المؤتمر إنجازات الكلية للعام الدراسي 2023/2022 وأهمها حصول برنامجي إعداد معلمي الرياضيات وعلم النفس على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

تطبيق 3 لوائح طلابية جديدة

في السياق، عرض الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أهم الإنجازات بالقطاع، ومنها تطبيق ثلاثة لوائح طلابية جديدة، ووجود معامل رقمية تكنولوجية ومعامل صوتيات، وانعقاد المؤتمر السنوي الطلابي ومسرح المنوعات.

ومن جانبه عرض الدكتور السيد أبو هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أهم الإنجازات في القطاع، وعقد المؤتمر العلمي لطلاب الدراسات العليا وتطبيق اللائحة الموحدة للدبلوم العام بمسارته الثلاثه.

كما عرض الدكتور محمد عبدالله الفقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأهمها عقد العديد من الندوات الطلابية مثل الكشف المبكر لسرطان الثدي، المشكلة السكانية وانعكاستها الاقصادية، الاسعافات الأولية، الندوة الثقافية عن المبادرة الرئاسية مصر المثمرة والمشاركة في زراعة 50 شتله لأشجار مثمرة، بالإضافة إلى عقد ملتقي التوظيف التعليمي بحضور اصحاب وممثلي المدارس الخاصة بمحافظة الشرقية تبادل الاستفادة بين الكلية وتلك المدارس.

وفى ختام المؤتمر كرمت الدكتورة فاتن فاروق عميد الكلية الوكلاء ورؤساء الأقسام، ومديري وحدة الجودة.