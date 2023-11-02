طرح فرص استثمارية بنظام التخصيص الفوري بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر

أعلن جهاز مدينة طيبة في الأقصر، طرح فرص استثمارية بنشاط تجارى - تجارى إداري سكني بنظام التخصيص الفوري، طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، في إطار سعي جهاز مدينة طيبة الجديدة لزيادة الخدمات المُقدمة للسكان، وتوفير فرص استثمارية تفي بطلبات المستثمرين بالمدينة.

طرح فرص استثمارية

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أنه جرى طرح فرص استثمارية بنظام التخصيص الفورى بمدينة طيبة الجديدة كالآتي:-

- قطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 20160 م2 بمركز خدمات المدينة.

- قطعة أرض رقم 71 نشاط تجارى إداري سكنى بمساحة 958 م2 بمركز خدمات المدينة.

شروط التقديم

أكد رئيس الجهاز، أن جميع التفاصيل وشروط التقديم متاحة على الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يوم 15 نوفمبر 2023، مشيراً إلى أنه يتم توفير كافة السُبل المتاحة للمستثمرين وخلق المناخ الآمن لهم بهدف تشجيعهم على الاستثمار في المدينة، والذي له العائد في توفير العديد من الخدمات لقاطني مدينة طيبة شمال الأقصر.

موسم الأمطار

وكان جهاز مدينة طيبة أنهى الإجراءات والتدابير اللازمة استعدادًا لموسم الأمطار وذلك خلال فصل الشتاء، ومتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات والتأكيد علي تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار فضلا عن التأكد من سلامتها لضمان جاهزيتها وكفاءتها التامة و ذالك باستخدام المعدات والعمالة اليدوية، وجرى عمل اصطفاف لجميع المعدات الموجودة بالجهاز وشركات الصيانة والتأكد من حالتها الفنية.