تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط في 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادره عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة.

حركة الصادر بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28526 طنا تشمل4331 طن يوريا، و1500 طن كسب صويا، و2265 طن جبس معبأ، و13952 طن كلينكر، و4179 طن أسمنت معبأ، و 1233 طن رمل، و350 طن ملح معبأ، و 716 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32501 طنا، تشمل 6809 طن خردة، و1126 طن خشب زان، و6291 طن فول، و997 طن حديد، و4697 طن أبلاكاش و12581 طن قمح.

عدد الحاويات بميناء دمياط

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4871 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72085 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423497 طنًا.

كما غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4787 شاحنة.