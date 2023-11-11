نقص أوراق جوازات السفر يسبب أزمة في باكستان

تأخير أو إلغاء أو تأجيل السفر بات أمرًا اعتياديا بالنسبة للمسافرين الباكستانيين، بسبب وجود أزمات اقتصادية صعبة يعيشها المجتمع هناك، مع وجود نقص في العملة الصعبة، وحدوث مشكلات تخص طباعة جوازات السفر.

نقص في أوراق جوازات السفر

وذكر مسؤول في الإدارة العامة للهجرة والجوازات الباكستانية، أن هناك نقصًا في الورق الخاص بجوازات السفر والذي يتم استيراده من فرنسا، إذ أن استيراده عاد لطبيعته، لكن بعض المتقدمين للحصول على جواز جديد سيواجهون بعض التأخير في ظل الطلبات الكبيرة المتراكمة أمام السلطات هناك.

ويعتبر نقص الأوراق أحد الاضطرابات العديدة التي حدثت في باكستان خلال السنوات الماضية، إذ أدى نقص الدولار لصعوبة دفع ثمن الواردات المنتظرة من الدول الجنبية، غير أن العديد من الشركات الأجنبية لم تتمكن من إرسال أرباحها خارج باكستان، بالرغم من أن الوضع تحسن نسبيا في وقت سابق من هذا العام.

وفي إشارة لأزمة نقص الأوراق الخاصة بجوازات السفر، فقد أوصت إدارة الجوازات أواخر الشهر الماضي، المتقدمين للحصول على الجوازات بطلب كتيبات جواز السفر بصفحات أقل، حيث جاء الإشعار المنشور على موقعها الإلكتروني للإدارة العامة للهجرة والجوازات الباكستانية، «تم تعليق إصدار جوازات السفر المكونة من 100 صفحة مؤقتا لبعض الأسباب التي لا يمكن تجنبها»، بحسب وكالة «بلومبرج».