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وصول طائرتي مساعدات من باكستان والاتحاد الأوروبي إلى العريش تمهيدا لنقلها لغزة

كتب:

محمد عزالدين
04:50 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
طائرة مساعدات

طائرة مساعدات

أفاد مراسل قناة إكسترا نيوز بوصول طائرة مساعدات من باكستان إلى مطار العريش وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، تمهيدا لنقلهما إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال عنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وفقا لـ«العربية».

وأضاف أن النازحين فروا إلى مراكز الإيواء في ظل قلة المساعدات، مشيرا إلى أن المساعدات الغذائية في مراكز الإيواء من المتوقع نفادها خلال 5 أيام على الأكثر، مشيرا إلى أن الوقود في القطاع سينفد تماما، خلال فترة وجيزة، ما ينبئ بكارثية إنسانية جديدة. 

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