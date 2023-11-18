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الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة في محيط المستشفى الإندونيسي

كتب:

منى السعيد
08:38 م | السبت 18 نوفمبر 2023
أحزمة نارية عنيفة في محيط المستشفى الإندونيسي

أحزمة نارية عنيفة في محيط المستشفى الإندونيسي

أفاد تليفزيون فلسطين في نبأ عاجل، قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أحزمة نارية عنيفة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

قصف المستشفي الإندونيسي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم في شمال قطاع غزة، في غارات كثيف في محيط مستشفي الإندونيسي.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فأن المشفي بات مكتظًا بأجساد الشهداء والجرحي، حيث يتواجد في المشفي نحو 500 مريض وآلاف الجرحي الاذين يفترشون الأرض.

وأضاف البيان إلى أنه تم دفن مئات الشهداء في مقبرة جماعية في ساحة المستشفي بدون التعرف على هويتهم.

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بقلم منى السعيد