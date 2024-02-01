شروط وخطوات استخراج بطاقة تموين للمتزوجين.. قدم الطلب إلكترونيا

البطاقة التموينية من أبرز الأشياء التي يهتم محدودي الدخل باستخراجها، حتى يتمكنوا من الحصول على حصتهم الشهرية من السلع التموينية، والتي تتضمن السلع الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الغذاء والطعام على المائدة المصرية، وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير الحصة الخاصة بكل مواطن كل أول شهر، لذلك، وعندما يرغب أحد الأفراد في الزواج، يحرص على فصل نفسه من بطاقة تموين أسرته، حتى يتمكن من استخراج بطاقة تموين له ولزوجته وأفراد أسرته.

شروط استخراج بطاقة تموين للمتزوجين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشروط الخاصة لـ استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، ليتم ذلك عقب فصلهم من بطاقة الأسرة، وجاءت الشروط كما يلي.

- يجب أن يكون الزوجين مقيدان على منظومة الدعم التمويني ومستحقان للدعم على بطاقة الأسرة قبل الزواج.

- يكون هناك أحقية لأي فرد من أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين في استخراج بطاقة تموين للمتزوجين.

- يجب أن يقوم الزوج والزوجة بفصل أنفسهم من بطاقة الأسرة حال توافر سبب اجتماعي للفصل، وتتمثل أسباب الفصل في الزواج أو الطلاق.

استخراج بطاقة التموين منفصلة عن الزوج

ويعد الفصل الاجتماعي أحد أهم شروط وخطوات استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، جاءت خطوات الفصل الاجتماعي، كما يلي.

- يقوم الزوجة والزوجة بفصل أنفسهم من بطاقة تموين أسرة كلا منهم، استعدادا لتقديم طلب استخراج بطاقة تموين للمتزوجين.

- وبعد ذلك يتم تقديم طلب باستخراج بطاقة تموين منفصلة باسم الزوج.

- وفي حالة إذا كان الزوجين غير مدرجين في قاعدة بيانات التموين، فلا يجوز استخراج البطاقة إذا كان الزوج غير مدرج، ولا يمكن إضافة الزوجة للبطاقة إذا كانت غير مسجلة.

- يرجع سبب عدم تسجيل أفراد جدد في قاعدة بيانات التموين إلى توقف إضافة أفراد جدد على منظومة الدعم، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لضبط قاعدة بيانات التموين وتنقيتها من غير المستحقين.

استخراج بطاقة التموين عن طريق النت

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج بطاقة تموين للمتزوجين إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين، من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، والتي جاءت كما يلي.

- يقوم الراغب في استخراج بطاقة تموين للمتزوجين بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة إليها من هنـــــــــــــا.

- يختار المستخدم الأيقونة الخاصة بالخدمات التموينية، والموجودة ضمن الكثير من الخدمات الأخرى التي تقدمها البوابة للمواطنين.

- ويتم استخراج بطاقة تموين للمتزوجين من خلال الأيقونة الخاصة بالفصل الاجتماعي، والتي يجب أن يضغط عليها المستخدم لإتمام تسجيل بيانات الفصل الاجتماعي، تمهيدا لاستخراج بطاقة جديدة باسم الزوج.

- وبعد إدخال البيانات المطلوبة لإتمام الفصل الاجتماعي، يتم تحديد سبب الفصل الخاص بمقدم طلب الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين، ويتم الضغط بعدها على التالي.

- يتم إدخال العنوان الذي يرغب المستخدم في استلام بطاقة التموين عليه، وتتضمن بيانات العنوان «المحافظة، رقم العمارة، الدور ورقم الشقة»، ومن ثم يتم كتابة العنوان كتابيا بشكل تفصيلي، ثم الضغط على التالي.

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، يتم عرضها مرة أخرى حتى يتأكد المستخدم من صحة البيانات التي تم إدخالها، ويتم التعديل في حالة إدخال بيانات خاطئة.

- وعقب الانتهاء من عملية تقديم طلب الفصل الاجتماعي، يتم إرسال رسالة للمواطن تفيد بأنّه جرى إرسال الطلب الخاص به بنجاح.

وإذا كان يرغب المواطن في تتبع الطلب الخاص به في استخراج بطاقة تموين للمتزوجين، يمكن أن يضغط على تتبع الطلب، حتى تظهر له حالة الطلب الخاص به.