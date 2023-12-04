إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لغلق المقرات وتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير، من العاملين بالإدارة، لمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارة كفر شكر وبنها.

متابعة مراكز شباب القليوبية

وشملت جولة المتابعة مراكز شباب المنشأة الكبرى وميت الدريج وكفر علي شرف الدين وكفر رضوان وجمجرة الكبرى وكفر سعد وأتريب، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها، أما مراكز شباب المنشأة الصغرى وكفر عامر وميت راضي فكانت مغلقة في أوقات العمل الرسمية.

المتابعات الميدانية المستمرة

وأشار «الصبروط» إلى استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.

وأضاف في بيان، أن المتابعات تأتي للتأكد من التزام مراكز الشباب بتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وذلك وفق سياسة وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية تفتح أبوابها للجميع الفئات والأعمار.