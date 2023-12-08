مع انطلاقها اليوم.. محظورات فترة الصمت الانتخابي

بدأت فترة الصمت الانتخابي عند الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، لتتوقف الدعاية الانتخابية لكل مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، التي يبدأ التصويت فيها من التاسعة صباح الأحد، وحتى التاسعة مساء الثلاثاء، ونرصد في السطور التالية أبرز محظورات الصمت الانتخابي.

محظورات الصمت الانتخابي

وحدد القانون محظورات في فترة الصمت الانتخابي، هي:

1- ممارسة الدعاية السياسية.

2- ممارسة الأحزاب والقوائم من أي نشاط في إطار الحملة الانتخابية.

3- يحظر على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

4- تحييد وسائل الإعلام عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم.