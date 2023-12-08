رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

مع انطلاقها اليوم.. محظورات فترة الصمت الانتخابي

كتب:

محمد عيسى
11:34 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات _ ارشيفية

الهيئة الوطنية للانتخابات _ ارشيفية

بدأت فترة الصمت الانتخابي عند الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، لتتوقف الدعاية الانتخابية لكل مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، التي يبدأ التصويت فيها من التاسعة صباح الأحد، وحتى التاسعة مساء الثلاثاء، ونرصد في السطور التالية أبرز محظورات الصمت الانتخابي.

محظورات الصمت الانتخابي 

وحدد القانون محظورات في فترة الصمت الانتخابي، هي:

1- ممارسة الدعاية السياسية.

2- ممارسة الأحزاب والقوائم من أي نشاط في إطار الحملة الانتخابية.

3- يحظر على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

4- تحييد وسائل الإعلام عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم.

اقرأ المزيد:

«الوطنية للعلوم» تنظم دورة عن «الاستشراف الاستراتيجي من أجل اتخاذ القرار»

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ«الوزراء»

عالم مصري بالولايات المتحدة: الذكاء الاصطناعي سيدخل مرحلة اتخاذ القرار

النائب أحمد فتحي: أعضاء تنسيقية الشباب يتميزون بالتعاون والقدرة على اتخاذ القرار

خريطة لجان الانتخابات الرئاسية في البحر الأحمر.. اعرفها

تسليم أوراق الاقتراع للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في الشرقية

«حملة السيسي» تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.