محافظ الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (صور)

أدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بصوته في لجنة المغتربين بحي الجمرك، منذ قليل، مشيدا بتنظيم العملية الانتخابية، ومشجعا المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

واطمأن على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة الانتخابية

كما دعا محافظ الإسكندرية جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

وأوضح أنه منذ التاسعة من صباح اليوم في أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيًا وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا.

محافظ الإسكندرية: إقبال المواطنين في الساعات الأولى

وأكد محافظ الإسكندرية في تصريحات صحفية على هامش الإدلاء بصوته، أن غرفة العمليات قد رصدت توافد مواطني الإسكندرية في الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، بكافة اللجان الانتخابية بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه يأمل أن تكون الإسكندرية أعلى المحافظات من حيث المشاركة إذ بها 4.3 مليون ناخب، مشجعا الجميع على المشاركة الانتخابية والادلاء بأصواتهم.