برلماني: المشهد الديمقراطي في السباق الرئاسي يحمل رسائل كثيرة

اعتبر النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، نزول المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بكثافة واضحة تصويت على الدفاع عن الوطن وحريته وسيادته، واستقراره ضد المؤامرة التي تحاك ضده، والاضطرابات والفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال محسن، في تصريح صحفي له، اليوم، إن ما تتعرض له المنطقة من تحديات وتوترات تطلبت من الجميع تلبية نداء الوطن لاستكمال معركة البناء والبقاء للدولة المصرية، وهو ما كان بنزول ومشاركة ملايين من المصريين في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على الرسائل التي يحملها المشهد الديمقراطي للسباق الرئاسي، وما أحاط بها من ظرف إقليمي ودولي شائك، قائلا: «تدفق الأعداد بهذه الشكل على اللجان نموذج للديمقراطية الحرة والتعددية الانتخابية».

واختتم النائب أحمد محسن بالقول، إن مصر تسير بخطى ثابتة في اتجاه الجمهورية الجديدة، علاوة على تأكيد التفاف المصريين خلف دولتهم، والمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، مشددا: «إقبال المصريون على التصويت صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، كما أن الإقبال الهائل فاق كل التوقعات ويؤكد وعي المصريين باللحظة التي تمر بها مصر».