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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«شباب النواب»: نجاح السيسي الساحق يعكس انحياز المواطنين لاستكمال البناء

كتب:

ولاء نعمه الله
04:08 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنّأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، بنجاحٍ ساحق.

وأكد النائب محمود حسين، أنّ تلك النتيجة تعبر عن ثقة الشعب في القيادة السياسية، وأنّه لا يستطيع  أحد غيره في قيادة البلاد خلال الـ6 سنوات المقبلة، وهو ما يعكس انحياز المواطنين للاستقرار والأمن والأمان، واستكمال مسيرة البناء.

وأوضح أن الرئيس السيسي قائد المرحلة الراهنة، وملهم الجماهير التي خرجت  بالملايين من أجله في مرات عدة، فنحن نثق به وفي حكمته في إدارة البلاد والعبور بمصر نحو التقدم والازدهار.

وثمن النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دائما ما تعبر عن الصوت المصري الديمقراطي، الذي يتعامل بحيادية وشفافية وعدالة في إدارة العملية الانتخابية، وما عبرت عنه من أرقام قياسية للمشاركة الانتخابية وصلت إلى 66%، وعدم التجاوز وإدارة العملية الانتخابية بكل حرفية وحيادية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.