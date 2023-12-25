«الثروة السمكية»: ننتج أكثر من 2 مليون طن أسماك سنويا

كشف الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنّ اجتماع الرئيس السيسي اليوم، جاء للمتابعة وتنفيذ تعليمات التطوير في بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وديروط والسد العالي وغيرها من البحيرات، لافتًا إلى أن مصر تُصدّر 29 ألف طن سنويًا من الأسماك معظمها من البحيرات الطبيعية.

وأضاف «مصيلحي» في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، أنّ الفترة الماضية، كانت هناك بعض تجاوزات على البحيرات، إذ جرى رصد أكثر من 5 آلاف حالة تجاوز على بحيرة المنزلة وديروط وإدكو، موضحا أنه نُسِّق مع هيئة المسطحات المائية لمنع التجاوزات.

إنتاج البحيرات من الأسماك

وأشار إلى أنّ هناك تطويراً كبيراً بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إذ إنّ بحيرة المنزلة كانت تنتج 45 ألف طن في العام الماضي، والعام الحالي أصبحت تنتج 85 ألف طن، بينما بحيرة البرلس كانت تنتج 50 ألف طن من الأسماك سنويًا خلال العام الماضي، وارتفع إنتاجها هذا العام ووصل إلى 105 آلاف طن.

مليونا طن سنويًا من الأسماك

ولفت مصيلحي، إلى أنّ هناك بحيرات قائمة على البحيرات العذبة والمالحة، وتنْتَج أنواعاً عديدة من الأسماك منها البلطي والطوبار والبوري والدنيس والجمبري وغيرها، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في معدلات التصدير: «البحيرات تنتج أكثر من مليوني طن سنويًا من الأسماك، وانتهينا من 80% من أعمال تكريك بحيرة المنزلة، ومن المقرر الانتهاء منها في 2024».