أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، تجهيز كافة اللجان الخاصة استعدادا لخوض جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي الصناعي.

وكشف في بيان، عن إعلان جدول امتحانات الصف الثاني بالمرحلة الثانوية الصناعية العام للفصل الدراسي الأول في الفترة من 9 حتى 13 يناير القادم.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي الصناعي بجنوب سيناء

الثلاثاء 9 يناير : امتحان مادة اللغة العربية.. مدته ساعتان ونصف وامتحان مادة التربية الدينية ومدته ساعة ونصف.

الأربعاء 10 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومدته ساعتان ونصف لجميع التخصصات.

امتحان مادة فلزات ومعالجة حرارية، ومدته ساعة ونصف لشعبة اللحام.

امتحان مادة طبيعة غوص، مدته ساعتان لشعبة إصلاح وصيانه معدات الغوص.

امتحان مادة تخطيط وإدارة إنتاج، مدته ساعتان لشعب زخرفة ملابس وتبريد وبناء سفن وتريكو ومحركات بحرية وكهرباء تغيير مسار وسيارات.

امتحان مادة تخطيط وإدارة إنتاج، ومدته ساعتان ونصف لشعب نجارة أثاث وشبكات مياه.

الخميس 11 يناير

امتحان مادة فيزياء عامة، ومدته ساعتان لجميع التخصصات.

امتحان مادة آلات كهربائية ووقاية، ومدته 3 ساعات لشعب تركيبات كهربائية ومسار.

امتحان مادة فسيولوجي الغوص، ومدته ساعتان لشعبة إصلاح وصيانة معدات الغوص.

امتحان مادة عمليات نجارة أساس، ومدته 3 ساعات لشعبة نجارة أثاث.

امتحان مادة تكنولوجيا التبريد، ومدته ساعتان ونصف لشعبة التبريد.

امتحان مادة صيانة وإصلاح، ومدته ساعتان لشعبة سيارات

امتحان مادة مساحة، ومدته ساعتان لشعب شبكات المياه والصرف

امتحان مادة معدات وماكينات صيانة، ومدته ساعتان لشعبة ملابس جاهزة وتريكو.

امتحان مادة تكنولوجيا عامة، ومدته ساعتان لشعب محركات بحرية وبناء سفن.

امتحان مادة التاريخ فنون زخرفية ومدته ساعتان لشعبة زخرفة وإعلان.

امتحان مادة تركيب لحام ومدته ساعة ونصف لشعبة لحام.

امتحان مادة علم المواد، ومدته ساعة ونصف لشعبة التشغيل على الماكينات

امتحان مادة تحليل كيميائية وفيزيقية، ومدته ساعتان لشعبة بترول

السبت 13 يناير

امتحان مادة رياضيات عامة ومدته ساعتان ونصف لجميع التخصصات.

امتحان مادة قياسات كهربائية، ومدته ساعتان لشعب تركيبات كهربائيه ومسار.

امتحان مادة محركات، ومدته ساعتان لشعبة سيارات.

امتحان مادة معدات وضوابط الغوص ومدته ساعتان لشعب إصلاح وصيانة معدات الغوص.

امتحان مادة خامات وفحص وتحاليل ومدته ساعتان لشعبة التريكو الآلي.

امتحان مادة خامات وأقمشة مساعدة ومدته ساعتان لشعبة ملابس.

امتحان مادة تكنولوجيا محركات ومدته ساعتان لشعبة محركات بحرية.

امتحان مادة تكنولوجيا كهرباء وتحكم، ومدته ساعتان ونصف لشعبة التبريد.

امتحان مادة تكنولوجيا الخامات والمواد، ومدته ساعتان لشعبة الزخرفة.

امتحان مادة التكنولوجيا العامة، ومدته 3 ساعات لشعبة بترول.

امتحان مادة أجهزة قياس ومدته ساعة ونصف لشعبة التشغيل على الماكينات.

امتحان مادة تكنولوجيا بناء السفن، ومدته ساعتان لشعبة بناء السفن.

تعليمات مديرية التعليم

- الالتزام بتعليمات المديرية الخاصة بالامتحانات التي لا تضاف للمجموع للفصل الدراسي الأول وهي كالآتي:

- تبدأ الامتحانات العملية والمعملية قبل الامتحانات النظرية وتحدد عدد الدفعات حسب إمكانيات كل قسم.

- تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8:00 صباحًا.

- تبدأ الامتحانات للتربية العسكرية يوم 4 يناير نظري وعملي.