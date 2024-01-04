انقطاع الكهرباء في شربين بالدقهلية بسبب الصيانة اليوم.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلن اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، انقطاع التيار الكهربائي اليوم الخميس للصيانة الدورية في المدينة لمدة 4 ساعات بدء من الساعة 5 فجرًا وحتى الساعة 9 صباحًا، لإجراء أعمال الصيانة في محطة محولات شربين.

خريطة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة شربين بالدقهلية

وبحسب البيان حدد رئيس مجلس مدينة شربين، المناطق التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي هي مدينة شربين بالكامل وقرية الشناوي ومنطقة حي السلام وذلك لأعمال صيانة في محطة محولات شربين اليوم الخميس وسيتم الفصل لمدة 4 ساعات بدء من الساعة 5 فجرا وحتى الساعة 9 صباحا، مؤكدًا جاء ذلك بناءً على الإشارة الواردة لمجلس المدينة من هندسة كهرباء شربين.

تصليح أعمدة الإنارة التالفة

وناشد «برغش» للمواطنين والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية بأخذ التدابير اللازمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي وتشغيل بديل مغذي للكهرباء لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الكهرباء مرة أخرى، ووجه بتصليح أعمدة الإنارة التالفة وترميم المتهالك منها وسحب الكابلات والوصلات الكهربائية ودفنها تحت الأرض للحفاظ على حياة وسلامة وأمن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.