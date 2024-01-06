تكريم خاص للأديب الليبي إبراهيم الكوني في ذكرى ميلاده الـ 75

قام الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، أمين عام اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بزيارة للأديب الليبي العالمي إبراهيم الكوني، ورافقه في الزيارة الكاتب والروائي عمر الأنصاري.

تكريم خاص لـ«الكوني» في ذكري ميلاده الـ 75 عاما

قال «المسلماني» في بيان صادر عن الأمانة العامة لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا: سعدت بزيارة الأديب الليبي الكبير إبراهيم الكوني، بصحبة الكاتب والروائي عمر الأنصاري، ولحسن الحظ فإن الزيارة تواكبت مع بلوغ الأديب العالمي عامه الماسي الخامس والسبعين.

وأضاف «المسلماني»: أبلغت الكاتب الكبير تقدير واحترام الأمانة العامة لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لمشروعه الأدبي، ورحلته الفكرية، وقدمت له الدعوة لزيارة مصر في أقرب وقت.

من جانبه أشاد «الكوني» بدور اتحاد الكتاب وطموحات الأمانة العامة، وتحدث عن زياراته السابقة لمصر، ولقائه الشهير في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

محطات في مسيرة إبراهيم الكوني

ولد إبراهيم الكوني في مدينة غدامس غرب ليبيا، وتخرج في معهد جوركي للآداب في موسكو، ثم عمل بالسلك الدبلوماسي الليبي، وعاش فترة طويلة من حياته في سويسرا.

اختارته مجلة لير الفرنسية من بين أفضل خمسين روائياً عالمياً معاصراً، وتمت ترجمة أعماله للعديد من اللغات الأجنبية، كما حاز العديد من الجوائز الدولية.

تضمنت أعمال «الكوني» وصفاً رائعاً وعميقاً لما يمكن وصفه بفلسفة الصحراء، وفاق إنتاجه الإبداعي السبعين كتاباً، من أبرزها: « ناقة الله ، المجوس ، التبر ، نداء ما كان بعيداً ، نزيف الحجر ، البحث عن المكان الضائع ».