10 نصائح تحميك من الإصابة بالنوبات القلبية.. «احذر التوتر الدائم»

لا شك أن تجاهل ظهور الأعراض التي تسبق الإصابة بالأمراض، يعد أمرًا خطيرًا، لكن الأهم عدم تجاهل ذلك حال تعلق الأمر بوجود أمراض في القلب، من أجل تفادي الإصابة بالنوبات القلبية، ويرصد التقرير أبرز 10 نصائح تحميك من النوبات القلبية.

10 نصائح تحميك من الإصابة بالنوبات القلبية

يأتي التدخين ضمن الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، الذي يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، خاصة أنه يضر ببطانة الشرايين ما يصعب تدفق الدم بحرية داخل الشرايين، وعليه يتم تراكم الترسبات الدهنية بداخلها، بحسب جمعية القلب الأمريكية.

زيادة الوزن أو السمنة تعد من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تتكون الدهون حول القلب والشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وقد يكون ممارسة الرياضة أحد الأشياء التي تجعلك تتفادى تلك الإصابة، بحسب الدكتور محمد كمال، استشاري أمراض القلب.

نصائح تحميك من الإصابة بالنوبات القلبية

وأوضح محمد كمال، أن تناول نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، مثل الفواكه والحبوب الكاملة، وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، هما عاملان خطر رئيسيان يسببان أمراض القلب والأوعية الدموية، ويجب زيارة الطبيب حال حدوث ذلك.

- في حالة الإصابة بداء السكري، يزيد ذلك من عوامل حدوث النوبات القلبية، لذلك يجب ضبط وإدارة مستويات السكر في الدم.

- أظهرت الدراسات أن تناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يقلل من مخاطر الإصابة.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للحفاظ على الصحة بشكل عام، لذلك عدم حدوث ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- التوتر يشكل عاملًا أساسيًا في الحفاظ والتحكم بضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

- عدم التحكم في القلق يزيد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية، لذلك يجب التقليل من حدته في الحياة اليومية.