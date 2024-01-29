«الأرصاد»: اضطراب الملاحة في البحر المتوسط.. وبرد قارس خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فترات الليل تشهد مزيد من البرودة ومزيد من الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية، وقد نشهد أياما قارسة البرودة بشكل كبير، وسط توقعات باستمرار انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا.

اضطراب الملاحة البحرية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنّ طقس اليوم يشهد اضطراب كبير في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع للأمواج بين 3 لـ4 أمتار، فضلا عن اضطراب البحر المتوسط، حيث يكون غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، متوقعة سقوط كميات من الأمطار على المحافظات الساحلية.

أمطار على المناطق الساحلية

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ شدّة الأمطار على المناطق الساحلية تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية على بعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا بـ«مطروح، والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقلية ودمياط وبورسعيد» ومدينتي رفح والعريش، وخلال الساعات الماضية بدأت الأمطار بالفعل على بعض المحافظات ومتوقع استمرارها على مدار اليوم.