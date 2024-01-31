إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمدارس القاهرة غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 في جميع المدارس الإعدادية، غدا الخميس، وذلك بناء على تعليمات أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يتم قبول جميع التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بدءا من يوم الأحد 4 فبراير بالإدارات التعليمية ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اعتمد، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالبا وطالبة وحضر منهم 186266 طالبا وطالبة ونجح 145947 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح بلغت بالإعدادية العامة 78.4%.

- نسبة النجاح للمكفوفين 100% .

- نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 96 %

- نسبة نجاح الإعدادية المهنية 74%

- نسبة نجاح الإعدادية الرياضية 45%

- بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 89.6%