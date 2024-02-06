عناوين منافذ خدمة عملاء شركة المياه بمحافظة المنوفية.. 12 مركزا

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، أسماء منافذ ومراكز خدمة العملاء، مشيرة إلى وجود 12 مكانا لخدمة العملاء موزعة على 9 مراكز بنطاق المحافظة.

منافذ وأماكن خدمة عملاء شركة المياه

ونشرت شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، منافذ وأماكن خدمة عملاء شركة المياه داخل مدن وقرى المحافظة، وذلك للتسهيل على المواطنين في طلب وتوصيل الشكاوى إلى مركز الخدمة، تمهيدًا لبحث شكواه والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز وشركة المياه.

عناوين أماكن خدمة عملاء شركة المياه

- شبين الكوم المدينة: بمقر إيرادات فرع شبين الكوم شارع جمال عبد الناصر بعد المطحن أول طريق الباجور.

- البتانون: محطة صرف رقم 5.

- اصطباري: المحطة المرشحة الجديدة.

- بركة السبع: مقر فرع بركة السبع بجوار مكتب البريد.

- تلا: مقر فرع تلا ترعة البتانونية البر الغربي.

- الشهداء: مقر فرع الشهداء شارع جسر السمسمية.

- منوف: مقر فرع منوف بجوار مبنى الري.

- سرس الليان: داخل محطة صرف 1.

- قويسنا: بمقر إيرادات فرع قويسنا على الطريق السريع.

- السادات: بمنطقة الطرانة.

- الباجور: بمقر فرع الشركة.

- أشمون: بمقر فرع الشركة.