صرف مساعدة عاجلة لأسرة بعد انهيار منزلها جزئيا في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة في مدينة شربين بالمحافظة، وجرى التعامل الفوري مع تداعيات الانهيار.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه جرى تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة شربين، بالتعامل الفوري مع تداعيات الانهيار، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حرصًا على أرواح المواطنين.

عدم وقوع إصابات

وأكد أنّ الانهيار لم يتسبب في وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وجرى التعامل الفوري مع الحادث من قبل الأجهزة المعنية وإخلاء المنزل من السكان.

إصدار قرار إزالة فورية

وأضاف أنه جرى فرض كردون أمني حول المنزل، وإصدار قرار إزالة فورية له بسبب وجود خطورة داهمة، ويجري صرف مساعدة عاجلة للأسرة المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وتوفير كل السلع الغذائية واحتياجاتها المعيشية، وتقديم أوجه الدعم لها لحين توفير سكن دائم.

وأشار إلى ضرورة مراجعة العقارات الآيلة للسقوط كافة، من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإصدار قرارات إزالة فورية لها وإخلاءها من المواطنين.

وكان المنزل الذي تعرض لانهيار جزئي، مكونًا من دور أرضي وأول علوي، سقط سقف الدور الأول العلوي وكان خاليًا تماماً من السكان، والدور الأرضي لم يحدث به أي انهيارات.