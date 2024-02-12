شريف الشوباشي: الاستسلام للانبهار والتقليد الأعمى للغرب يتسبب في تفكك المجتمع

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، إنّ من يحتك بحضارة وثقافة الغرب يكون له ردي فعل؛ الأول الانبهار والرغبة العارمة في التقليد، مشددًا على أن الاستسلام للانبهار والتقليد الأعمى للغرب يتسبب في تفكك المجتمع.

تحطيم العالم الإسلامي

وأضاف «الشوباشي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «رد الفعل الثاني هو أن هؤلاء كفار وأعداء الدين ويضمرون للإسلام عداءً سافرا وهدفهم الوحيد تحطيم العالم الإسلامي والقضاء على الإسلام تماما وتركيع المسلمين والشعوب التي تدور في فلك منطقة الشرق الأوسط».

وتابع: «أرى أن ردي الفعل خطأين يقع فيهما ما لا يقل عن 80% من الناس، فعشت أكثر من نصف حياتي العملية في باريس، وكل المصريين الذين كانوا يأتون من هناك كنت أطلع على ردود فعلهم، ورصد هذا الأمر من خلال تجربتي لأني التقيت كل الناس».