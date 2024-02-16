«نصر الله»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين للضغط على المقاومة

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على النبطية والصوانة تطور في المواجهة القائمة، وذلك لاستهدافه المدنيين، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقال «نصر الله» إن استهداف المدنيين كان متعمدًا، وأننا في معركة حقيقية على جبهة تمتد لأكثر من 100 كيلومتر.

وأضاف: «هدف إسرائيل من خلال قتل المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف، بينما تهدف الضغوط الدولية خلال الفترة الماضية إلى وقف الجبهة في الجنوب».