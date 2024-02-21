ماذا تعني إضاءة لمبة الإنذار في شاشة عداد السيارة؟.. احذر من خطر القيادة

كشف معتز عاطف، خبير السيارات، عن دلالة لمبات الإنذار في شاشة عدادات السيارة، موضحا أنه في بعض الأوقات يتجاهل قائدو السيارات مؤشر لمبة الإنذار بالسيارة، مشيرًا الى أن علامة الـE الموجودة في مؤشر السيارة هي إشارة لكلمة END، والتي تعني أن تانك البنزين السيارة قد نفذ، وبالتالي لابد من إعادة ملء التانك مرة أخرى، لتجنب حدوث مشكلة في دورة البنزين.

ماذا تعني لمبة الإنذار في السيارة؟

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه أحيانا تكون هناك مشكلات في تانكات البنزين بالسيارة بسبب دخول الأتربة فيها، وتتنقل من طرمبة البنزين إلى جسم السيارة.

وأشار إلى ضرورة أن نجعل تانك السيارة دائما به بنزين، حتى تظل درجة حرارة «الطرمبة» منخفضة لضمان أطول عمر لها، لافتا إلى أن إضاءة لمبة الإنذار في السيارة تعني وجود 5 لترات بنزين فقط في التانك، وحينها لابد من التوجه إلى محطة البنزين لملء تانك السيارة.