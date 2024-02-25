«أمشير يضرب بقوة».. أمطار في الصعيد تمتد للقاهرة الأيام المقبلة

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة فرص سقوط أمطار في محافظات شمال الصعيد وتمتد إلى القاهرة الكبرى وتكون متوسطة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية وسط تحذيرات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وحول حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات تشهد البلاد يوم الإثنين 26 فبراير فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وتمتمد إلى القاهرة الكبرى ويبدأ تأثير الشبورة المائية الكثيفة بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا وتعمل على حجب الرؤية أحيانا.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتستمر فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 27 فبراير ونشاط الرياح في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وتكون بنسبة تصل إلى 30%، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وفيما يتعلق بحالة الطقس بداية من يوم الأربعاء 28 فبراير إلى الجمعة 1 مارس تشهد البلاد تأثير ظاهرة الشبورة المائية ونشاط للرياح مع انعدام فرص سقوط الأمطار في جميع المحافظات