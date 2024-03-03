50 قطعة بانية مقرمش بصدر فرخة واحد.. ألذ وأوفر من الجاهز

قطع الدجاج البانية المقرمشة من الأطمعة المفضلة لقلوب الصغار والكبار، تلجأ لإعدادها ربات البيوت في حالة عدم وجود وقت كافي لتحضير وجبة متكاملة، أو على سبيل التغيير والتنوع في الطعام، وفي هذا السياق ووفقًا لوصفة الشيف سهير جاد، نوضح طريقة إعداد 50 قطعة بانية مقرمشة عن طريق استعمال صدر فرخة واحد وإضافة مكونات أخرى بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات البانية المقرمش

- صدر فرخة.

- بيضة.

- ملعقة كبيرة من الدقيق.

- معلقة كبيرة من النشا.

- معلقة كبيرة من البقسماط الناعم.

- نصف معلقة صغيرة من الملح.

- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- معلقة كبيرة من بهارات الدجاج.

- معلقة صغيرة من السبع بهارات.

- معلقة صغيرة من البابريكا.

- ربع معلقة صغيرة من الشطة المطحونة.

- ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

- 2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

- كوب من الماء.

- نصف كوب من دقيق الذرة.

- كيس من خلطة الكرسبي.

- 2 معلقة كبيرة من الزيت.

- كيس التشكيل.

طريقة تحضير قطع البانية المقرمش

يقطع الدجاج إلى قطع صغيرة ويفرم في الكبة أو الخلاط حتى يصل الخليط إلى القوام الناعم، ومن ثم تضاف البيضة والملح والفلفل الأسود والبهارات والبيكنج بودر والشطة والبابريكا ويعاد خلطه مرة أخرى، وبعد ذلك يوضع الدقيق و البقسماط والنشا ويعاد عجن الخليط، إلى أن يكون القوام متجانس.

وتقشر حبات البطاطس وتغمر بالماء مع القليل من الملح وترفع على النار حتى تمام النضج، ومن ثم تهرس جيدًا وتوضع على خليط الدجاج، ويعاد وضع الخليط بالكبة حتى نحصل على عجينة لينة القوام، وفي الخطوة الأخيرة يضاف الزيت إلى الخليط ويعجن بواسطة اليد، حتى تصبح لديك عجينة البانية جاهزة ومتوقفة على التشكيل.

وفي النهاية، نقوم بتقطيع العجينة حسب الرغبة عن طريق كيس التشكيل وتوضع في الفريزر لمدة 6 ساعات، وفي تلك الأثناء يخلط دقيق الذرة بالماء، ويفرغ محتوى كيس خلطة الكرسبي في وعاء كبير الحجم، ثم توضع قطع البانية في خليط الدقيق وتغلف بخلطة الكرسبي، لنقوم بتخزين الكمية الناتجة من قطع البانية المقرمشة في الفريزر، وتقلى مباشرًة فور خروجها منه عند تحضير الوجبة.