خطوات تجديد رخصة السيارة من البيت في رمضان.. جهز الأوراق المطلوبة

تجديد رخصة السيارة من الأمور التي لا يجب تأخير استخراجها خاصة بعد انتهاء مدة السماح، وخلال شهر رمضان يرغب المواطن في الحصول على هذه الخدمة من المنزل، لتجنب الزحام وتوفير الوقت والجهد.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة أون لاين

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة أون لاين من المنزل لتجنب توقيع الغرامات، وخطوات تجديدها أون لاين.

- الرخصة المنتهية.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

- بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادة الكشف الطبي.

- اجتياز اختبار الإشارات والقيادة في المرور.

- دفع الرسوم المقررة.

- استخراج شهادة المخالفات.

- دفع رسوم المخالفات.

- كشف طبي بوحدة المرور.

- ورقة بيانات من وحدة المرور.

- التوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة.

- تسليم الأوراق للوحدة المختصة بالمرور.

خطوات تجديد رخصة السيارة أون لاين

ويمكن تجديد رخصة السيارة باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

- اختار «مركباتي» والتي تتواجد بين الخدمات على جانب الصفحة.

- تظهر صفحة جديدة، يمكنك الضغط من خلالها على «تجديد رخصة مركبة».

- يتم الانتقال تلقائيا إلى صفحة جديدة لإدخال البينات التالية لتسجيل الخدمة وتشمل: «رقم الهاتف وكلمة المرور».

- اضغط على «تسجيل الدخول».

- إدخال بيانات رخصة القيادة.

- اضغط على كلمة «تسجيل».

- بمجرد إتمام تلك الخطوة يتمّ تلقائيًا إرسال بيانات المواطن إلى إدارة المرور التابع لها المواطن حتى يتمّ تجديد رخصته.