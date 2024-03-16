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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024

كتب:

عمرو الورواري
04:05 ص | السبت 16 مارس 2024
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024

أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024، مع استمرار رفع حالة الطوارئ التي تشهدها المساجد خلال شهر رمضان المبارك وتوفير إمام لكل مسجد طول الشهر.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024، يأتي في تمام الساعة الرابعة و32 دقيقة صباحًا، فيما يأتي موعد السحور في تمام الساعة الثانية و12 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم 

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فان موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و12 دقيقة.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في الإسماعيلية

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، في الإسماعيلية فإن عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024، في الإسماعيلية يصل إلى 13 ساعة و48 دقيقة متواصلة في زيادة 10 دقائق عن أول يوم صيام في رمضان هذا العام.

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بقلم عمرو الورواري