4 خطوات لتنظيف السجاد في مكانه بأقل مجهود.. وداعا لإهدار المياه

يحتاج غسيل السجاد إلى مجهود بدني كبير، لتنظيفها جيدًا من أي أتربة، بالإضافة إلى إهدار المياه، لذا يمكن اتباع طريقة فعالة لتنظيف السجاد في مكانه ودون مجهود، دون الحاجة إلى تحريكه، وبعدها يعود إلى لمعانه وبريقه من جديد دون إهداء كمية كبيرة من المياه.

هناك طريقة فعالة لتنظيف السجاد في مكانه، دون الاضطرار إلى حملها، ووضعها في الحمام لغسيلها، وإهدار كمية كبيرة من المياه، إذ يمكن اتباع خطوات بسيطة بحسب موقع «goodhousekeeping».

خطوات تنظيف السجاد على الناشف

تبدأ الخطوة الأولى في تنظيف السجاد، باستخدام «مقشة» أو مكنسة كهربائية، ويفضل الأولى لأنها تساعد في إزالة الأتربة، أو أي بقايا طعام، قد تكون في ثنايا السجادة.

وتأتي الخطوة الثانية بتحضير وعاء كبير، مملوء بالمياه الدافئة، أو الساخنة نوعا ما، ووضع خلطة سائلة مخصص لغسيل السجاد، أو استخدام صابون الأطباق السائل، أو أي خليط جل، ولا يفضل استخدام المسحوق البودر الخاص بالملابس، لأنه سيؤدي إلى نتائج عكسية، وإضافة أي مزيل للبقع، على أن يكون خاصا بالألوان، وليس المزيل الأبيض، والتقليب جيدًا حتى تختلط المنظفات مع المياه، بحسب الشيف «نونا».

والخطوة الثالثة هي الإمساك بفرشاة خاصة بتنظيف السيراميك، ويتم غمسها في المياه، ثم إخراجها مرة أخرى، والبدء في تنظيف السجاد، من أي أتربة، وبذلك يتم تنظيف السجاد، دون استخدام كمية كبيرة من المياه، بل ثمة القليل من المياه أي شيء.

تعطير السجاد بأقل مجهود