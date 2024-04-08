موعد عرض الحلقة 14 مسلسل فراولة على قناة dmc

نجاح كبير حققه مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم بعد انطلاقه في النصف الثاني من الموسم الدرامي في شهر رمضان، حيث شهدت الحلقة 13 من أحداث المسلسل سيناريوهات عديدة، منها سامية إبلاغ سوشيال «شيماء سيف» لحسن الشندويلي «أحمد فهيم» أنّ هاتفه كان ملغما ببرامج التجسس التي وضعتها له زوجته لمراقبته بعد علمها أنّه يبحث عن زوجة ثانية، وهو الأمر الذي ينتظره المشاهدون تطوراته ضمن أحداث الحلقة 14.

مسلسل فراولة لنيللي كريم

وتعود أحداث الحلقة 13 التي تضمنت حديث الدكتور إبراهيم «صدقي صخر»، لفراولة «نيللي كريم»، وأبلغها بزيارة دينا له في عيادته خوفا على صديقتها فراولة، كما أعرب هو عن خوفه عليها، لترى فراولة أنّ مستر يانج الصيني أتى إلى مصر ليبحث عن شيء معين، ولو وجدته قبله سيكون خاتما في يديها.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 14

وعن موعد عرض الحلقة 14 مسلسل فراولة، تبين أنّها تذاع يوميًا على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، والساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

نجوم مسلسل فرولة

ويشارك في مسلسل فراولة عدد من النجوم، منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم الكثير، ويظهر عدد من الضيوف البارزين، منهم الفنانة سمر مرسي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.