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دراما المتحدة

مشاهد مهيبة لمرور الصواريخ الإيرانية فوق الكنيست والمسجد الأقصى (فيديو)

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:30 ص | الأحد 14 أبريل 2024
صواريخ إيران فوق الكنيست الإسرائيلي

صواريخ إيران فوق الكنيست الإسرائيلي

أظهرت العديد من الفيديوهات التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية، مرور عشرات الصواريخ التي أطلقتها إيران ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، فوق مبنى الكنيست الإسرائيلي والمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، في مشاهد مهيبة حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا عالميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طوارئ في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني 

وعاشت إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط قبل ساعتين من منتصف الليل قلقًا وحالة طوارئ، وذلك بعد أن شنت إيران هجمات ضد إسرائيل بأكثر من 250 صاروخًا وطائرة مسيرة، ردًا على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد السفارة الإيرانية بدمشق.

وأظهرت اللقطات الصواريخ وهي تضيء في سماء القدس المحتلة فوق الكنيست الإسرائيلي، ومشاهد أخرى فوق المسجد الأقصى، ومحاولة إسرائيل اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق مقر الكنيست.

إيران تهاجم إسرائيل بأكثر من 250 صاروخا 

وهاجمت إيران إسرائيل بأكثر من 250 طائرة ومسيرة، في ردها على استهداف إسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق، واغتيال مسؤول إيراني بارز.

وفي وقت يشتعل فيه الصراع بالشرق الأوسط، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن العملية الإيرانية لم تنته بعد، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل ستقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمن مواطنيها.

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بقلم محمد عبدالعزيز