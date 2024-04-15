«القاهرة الإخبارية»: التشيك تستدعي السفير الإيراني كتب: منة شبانة 04:20 م | الإثنين 15 أبريل 2024 إيران استدعت التشيك السفير الإيراني على خلفية الهجوم على إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: نتنياهو يدعو المعارضة لإحاطة أمنية حول التوترات مع إيران «القاهرة الإخبارية»: ألمانيا نصحت إسرائيل بعدم الرد على هجمات إيران «القاهرة الإخبارية»: مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لمناقشة الرد على إيران كيف أثر هجوم إيران ضد إسرائيل على شركات الطيران العالمية؟ إيران إسرائيل التشيك بقلم منة شبانة