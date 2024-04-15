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«القاهرة الإخبارية»: التشيك تستدعي السفير الإيراني

كتب:

منة شبانة
04:20 م | الإثنين 15 أبريل 2024
إيران

إيران

استدعت التشيك السفير الإيراني على خلفية الهجوم على إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

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