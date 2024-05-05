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بيع محال تجارية ووحدات مهنية بالمزاد العلني في مدينتي بدر والسادات

كتب:

أيمن حمزة
10:41 ص | الأحد 05 مايو 2024
جانب من المزاد العلني

جانب من المزاد العلني

أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بيع 7 محال تجارية، وصيدلية بالسوق التجارية الكبيرة بمنطقة (B) بالحي السابع.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح «عبد الرشيد»، سعي جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والارتقاء بها من صيدليات ومخابز وسوبر ماركت، لافتاً إلى بيع المحال بأنشطة مختلفة شملت (سوبر ماركت – كافيه – خدمات محمول – هايبر ماركت – مطبعة - حديد وبويات – مكتبة - مطعم )، مما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة بجميع الأحياء ومحاور الإسكان الاجتماعي، وتوفير الأسواق التجارية لهم.

بيع محال تجارية ووحدات مهنية وإدارية في مدينة السادات

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم بيع 6 محال تجارية و 7 وحدات مهنية وإدارية بمدينة السادات بالمزاد العلنى، وذلك بحضور مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، ومفوض مجلس الدولة، ومندوب وزارة المالية، وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأوضح رئيس الجهاز، استهداف المناطق والأحياء الجديدة، والتي ستسهم في توفير أنشطة سوبر ماركت، وخضراوات وفاكهة، وأدوات صحية، ومخبز، وقطع غيار، بالإضافة إلى ترسية الوحدات المهنية بأنشطة عيادة طبية، ومقر شركة، ومعمل تحاليل، وتسويق عقارى، بهدف التيسير على السكان، وجعل هذه الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.