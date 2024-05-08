في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة الممثل الراحل زين العشماوي

في مثل هذا اليوم ولد الفنان الراحل زين العشماوي، الذي ترك لنا مجموعة من الأفلام السينمائية بالإضافة إلى الأعمال الدرامية المميزة التي قدمها على شاشة التليفزيون، وأشهرها مسلسل أحلام الفتى الطائر إلى جانب الفنان عادل إمام، وقدم من خلاله شخصية «علاء رشدي» عام 1978، وفيلم صاحب الجلالة ومعبودة الجماهير وغيرهم الكثير.

ويحمل الفنان زين العشماوي في رصيدة ما يقرب من 77 عملاً متنوعا بين الدراما والسينما، كان آخرهم حالة مراهقة عام 1990 وجسد شخصية «جاك» بجانب الفنان محمد صبحي وإلهام شاهين وفؤاد المهندس ومجموعة من نجوم الفن الكبار.

وولد الفنان الراحل زين العشماوي في 8 مايو عام 1934، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، والتحق بفرقة إسماعيل ياسين وفرقة يوسف وهبي، وعمل لفترة مع فرقة ساعة لقلبك الكوميدية، التي كانت تضم الفنان فؤاد المهندس وخيرية أحمد وعبدالمنعم مدبولي وغيرهم، كما قدم مجموعة من المسرحيات وبدأ في تقديم الأعمال السينمائية مع بداية مطلع الستينات من خلال مشاركته في فيلم أنا وأمي عام 1957.

أشهر أعمال زين العشماوي

قدم الفنان الراحل مجموعة من الأعمال السينمائية، أشهرها فيلم الخطايا مع عبدالحليم حافظ ونادية لطفي وحسن يوسف، ولعب من خلاله شخصية ضابط قسم الشرطة، بالإضافة إلى فيلم صاحب الجلالة مع الفنان الراحل فريد شوقي وفؤاد المهندس وسميرة أحمد، وقدم من خلاله دور الضابط المصري، وشارك في فيلم بطل حتى النهاية والإنسان يعيش مرة واحدة، وآخر الرجال المحترمين.

ولم يترك لنا الراحل زين العشماوي أعمالاً سينمائية فقط، بل أمتعنا بأعماله الدرامية أيضاً، وقدم مجموعة من المسلسلات الشهيرة، منها أوراق الورد، أنا وانت وبابا في المشمش، وأحلام الفتى الطائر.

زواج الفنان زين العشماوي

قدم «العشماوي» ما يقرب من 34 عملاً سينمائياً و24 عملاً درامياً بالإضافة إلى بعض الأعمال المسرحية، والقليل من البرامج الإذاعية، وتزوج زين العشماوي من المطربة حورية حسن التي لُقبت بالمطربة الطائرة بسبب كثرة سفرها لتقديم الحفلات الغنائية، وأنجب منها ابنته حنان ثم انفصل عنها في السنوات الأخيرة وتزوج من الفنانة فتحية عبدالغني.

وفي 23 من شهر أبريل عام 1991 رحل عن عالمنا الممثل زين العشماوي، ولكنه مازال حاضراً بأعماله التي تُعرض حتى وقتنا هذا.