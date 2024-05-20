 مصر تشارك في ورشة عمل عن «أجندة أفريقيا 2063» لتبادل الخبرات

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل حول «رصد وإعداد التقارير الخاصة بأجندة أفريقيا 2063.. أفضل ممارسات الدول الأعضاء».

تهدف الورشة إلى تعزيز امتثال الدول الأعضاء لمتطلبات رصد ومتابعة الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063.

وتمّ اختيار مصر ضمن 10 دول أعضاء مُشاركة بورشة العمل باعتبارها «الدول ذات أفضل الممارسات»، فيما يتعلق بإعداد ومتابعة التقارير الوطنية الخاصة بأجندة أفريقيا 2063.

عرض تجربة مصر في إعداد التقارير الوطنية

وخلال الورشة، تمّ عرض تجربة مصر في إعداد التقارير الوطنية لمتابعة أجندة أفريقيا 2063، حيث قدمت مصر 3 تقارير وطنية في 2019 و2021 و2023، بالإضافة على تقرير المشاورات في عام 2022.

وشهد أداء مصر تحسنًا مستمرًا، إذ قفز من 19% في عام 2019، إلى 46% في عام 2021، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 51%.

وتؤكّد مشاركة مصر في هذه الورشة حرصها على اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق برصد ومتابعة جهود ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا على مستوى القارة الأفريقية.