انطلاق المؤتمر السنوي الثالث للدراسات العليا بالعلوم التطبيقية في بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات المؤتمر الثالث لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها والذى يعقد خلال الفترة من 22-23 مايو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور طاهر نصر، بهيئة المواد النووية ومدرب بإدارة الموارد البشرية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس.

ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع

وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للدراسات العليا للعلوم التطبيقية لهذا العام يتناول العديد من الموضوعات الحيوية والمهمة والتي من شأنها ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع لما تمثله العلوم التطبيقية كجسر حيوي بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العلمية، حيث تساهم في تحويل المعرفة النظرية إلى حلول عملية تلبي احتياجات المجتمع وتحسن جوده حياة المواطنين.

تطوير التكنولوجيا في الصناعة

وأضاف «الجيزاوي» أن العلوم التطبيقية تلعب دورا أساسيا في تطوير التكنولوجيا وتطوير الصناعة من خلال تحسين العمليات وتطوير مقترحات جديدة تدعم الابتكار وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمرات العلمية تعتبر من أهم الأحداث التي تساهم في تطوير البحث العلمي وبناء قدرات الباحثين وطلاب الدراسات العليا، في تبادل المعرفة والأفكار وتوسيع آفاق التفكير وبناء شبكات اجتماعية وتواصل مع الخبراء بعضهم البعض والتعرف على أحدث الابتكارات والاتجاهات البحثية الجديدة في مجالاتهم، إلى جانب تطوير مهارات عرض نتائج أبحاثهم.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي تنفيذ الجامعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والخطة الاستراتيجية للجامعة 2023 - 2030، من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات العلمية بصفة دورية تتناول في محاورها المجالات المختلفة للعلوم التطبيقية والإنسانية والتي من شأنها بناء قدرات ومهارات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا.

واختتم «الجيزاوي» كلمته بالتأكيد على تعزيز دور هذه المؤتمرات وما تتناوله من موضوعات في تطوير مجتمعنا وتحقيق التقدم ونتطلع الى مناقشات مثمرة وتبادل من الأفكار والتجارب.

فيما أوضح الدكتور هشام رشيد، وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر، أن عدد البحوث المشاركة في المؤتمر لهذا العام إلى 93 ورقة بحثية بحضور أكثر من 500 مشارك في جميع المحاور التي يتضمنها المؤتمر، مشيرا إلى أن جميع البحوث التي سيتم قبولها بالمؤتمر، سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم التطبيقية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.

يذكر أن المؤتمر شهد إلقاء عدة محاضرات تضمنت محاضرة للدكتورة غادة عامر عن دور التكنولوجيا في صناعة البيئة الابتكارية في التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى محاضرة للدكتور طاهر نصر عن تطوير الذات وتطوير المهارات الشخصية والعملية لخلق شخصية فريدة من نوعها.