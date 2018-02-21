مدرسة ببنها تطلق مشروعا لإحياء التراث المصري ومشاركته مع العالم

دشنت مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات ببنها، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مشروعا تعليميا جديدا بعنوان إحياء الثراث المصري الأصيل و تعزيز الثقافة ونقلها إلى بلدان أخرى، من خلال إقامة أنشطة تعليمية جذابة توضح عادات وتقاليد المصريين وثقافتهم المميزة.

يأتي المشروع في إطار استكمال مشروعات جائزة المدرسة الدولية التي منحت مؤخرا لمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات ببنها، من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

ونظم طلاب مدرسة مصطفى كامل بانوراما مسرحية موسعة عن الاحتفالات المصرية، كـ"السبوع" واحتفالات شهر رمضان، وأوضحوا كل ما يتم ممارسة خلال هذه الاحتفالات، وكذلك بنقلها لشراكائهم من المدارس الأخرى على مستوى العالم لتبادل الثقافات وإجراء الحوارات عبر سكايب وبرامج التواصل الاجتماعي.

وتنظم المدرسة من خلال فريق عمل مدرب ومتخصص بتوثيق الأعمال من خلال التصوير المحترف لعمل أفلام وثائقية يتم نشرها على مواقع التواصل ويوتيوب، لمشاركتها مع أكبر عدد الطلاب على مستوى العالم.

وتضمن المشروع عقد سلسلة من اللقاءات مع مدارس عدة بالمملكة المتحدة لنقل هذه الثقافات من خلال فريق العمل من معلمي اللغة الإنجليزية بالمدرسة، يقومون بتنسيق كل الموضوعات المبتكرة، لإعطاء الطلاب فرصة ممارسة الأنشطة وتنمية المهارات والقدرات ومهارات التواصل والمواطنة العاليمة والتفكير الإبداعي.